ملأوه بهواء مضغوط.. مقلب بين أصدقاء يودي بشباب نروجيين إلى السجن

وحصلت الوقائع سنة 2018 خلال سهرة تغلب فيها النعاس على الضحية الذي اشتكى من مشكلات نفسية وجسدية تسببت بها الخطوة.

وجاء في الحكم، اليوم الثلاثاء، أن "المحكمة تعتبر بأكثرية أعضائها أن ثمة إثباتات لا يرقى إليها الشك بأن المدعي تعرض لأثر قوي على مستوى الشرج إثر ضخ الهواء من مكبس ضغط، ما أدى إلى تعطيل وظائف الشرج والعضلة العاصرة".

وكانت الشرطة قدأشارت إلى أن 13 لترا من الهواء المضغوط أدخلت إلى جسم الضحية الذي لم يستفق بسبب حالة السكر. غير أن قاضي منطقة يايرين قال إنه من غير الممكن تأكيد هذا الرقم.

وقال المتهمون الخمسة الذين كانوا في سن العشرين تقريبا عند وقوع الحادثة، إن ما فعلوه كان في إطار المزاح بين زملاء الدراسة كما يحصل في العادة على قولهم في السهرات التي تنظمها جمعيتهم التي تمثل الشبيبة الريفية.

وحكم على أربعة منهم بالسجن حتى سبعة أشهر بتهمة المساس بالسلامة الجسدية وتصوير الواقعة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما حكمت المحكمة على الخامس بدفع غرامة مالية.

كذلك منح القضاء الضحية الحق في تعويض بقيمة 90 ألف كرونة (10 آلاف دولار).