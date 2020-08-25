كيف تقلل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في خطوات بسيطة

وأوضح أنه لخفض كل هذه الأمور على المرء ببساطة تقليل استخدام الهاتف الذكي.

وأشار إلى أنه بغض النظر عن السن، من المرجح أن يستخدم المرء هاتفه الذكي كألية للتأقلم مع أجواء الملل والارتباك ونفاد الصبر والخوف.

وأضاف أنه بحسب موقع "هيلث لاين"، يمكن لآلاف الأفكار اللاشعورية التي يشكلها المرء والقرارات التي يتخذها خلال تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أن تغير بشكل كبير كيف ننظر لأنفسنا وللعالم بشكل واقعي. كما يمكن لهذه الأفكار أن تؤثر على القرارات التي نتخذها بشأن صحتنا.

وذكر أنه في ظل ارتفاع معدلات الاكتئاب بسبب وباء كورونا، يجب علينا أن نعطي أنفسنا استراحة ذهنية من مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي عدة أفكار لتحقيق ذلك: