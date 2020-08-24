لحظة إنقاذ بقرة عالقة في فيضانات شرقي تركيا (فيديو)

وأظهر المقطع عملية إنقاذ بقرة عالقة في فيضانات منقطة غيرسون في شمال شرق تركيا عبر سحبها برافعة ولوح خشبي.

Giresun'da önceki gün il genelinde etkili olan şiddetli yağışlarda insanlar kadar hayvanları da kurtarmak için yoğun çaba sarf edildi. Giresun merkeze bağlı Çaldağ beldesi Orhaniye köyünde dere yatağındaki inek, iş makinesi yardmıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. pic.twitter.com/HJ7zphZnzg — Biz10 TV (@Biz10TV) August 24, 2020

وارتفع عدد الوفيات جراء السيول والانهيارات الأرضية الناتجة عنها بمنطقة البحر الأسود بشمال البلاد إلى ستة مع استمرار البحث عن عشرة مفقودين.

وأظهرت لقطات مصورة من إقليم غيرسون مياه السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بشكل غير معتاد وهي تجرف الحطام والمركبات على طول الطريق لتطمرها في الوحل.

وشوهد سكان المنطقة وهم ينظفون الشوارع، في حين استخدمت معدات البناء في رفع الأنقاض وإخلاء الطرقات منها.

وأغلقت العديد من الطرق بسبب المياه كما انقطعت الكهرباء عن عدة قطاعات بالمنطقة. وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن السلطات أعادت الكهرباء في بعض المناطق لكنه أوضح أن أضرارا بالغة لحقت بالبنية التحتية.