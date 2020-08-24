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منوعات|تركيا

بأقدام اصطناعية.. شاب يؤدي الصلاة في مسجد آيا صوفيا (فيديو)

شاب يصلي بأقدام صناعية في مسجد آيا صوفيا
شاب يصلي بأقدام صناعية في مسجد آيا صوفيا
24/8/2020

وقال مجلس العلماء التركي عبر تغريدته "شهدنا جمالاً هائلاً في آيا صوفيا، حيث جاء البعض لالتقاط الصور فقط"، وحظي الفيديو بانتشار واسع وإشادات وتفاعلات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقبل نحو شهر، أقيمت في آيا صوفيا بإسطنبول أول صلاة جمعة منذ 86 عاما، بعدما أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما بفتحه للصلاة، بناء على قرار مجلس الدولة الذي حكم بإلغاء تحويله من مسجد إلى متحف عام 1934.

وقبل يومين، أصدر أردوغان مرسوما جديدًا يقضي بإعادة فتح جامع كاريا بمدينة إسطنبول للصلاة، بعد أن ظل يستخدم كمتحف ومستودع طيلة 75 عاما.

ودخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ إثر نشره صباح يوم الجمعة الماضي، في الصحيفة الرسمية للجمهورية التركية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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