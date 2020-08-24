بأقدام اصطناعية.. شاب يؤدي الصلاة في مسجد آيا صوفيا (فيديو)

وقال مجلس العلماء التركي عبر تغريدته "شهدنا جمالاً هائلاً في آيا صوفيا، حيث جاء البعض لالتقاط الصور فقط"، وحظي الفيديو بانتشار واسع وإشادات وتفاعلات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

Kimilerinin sadece fotoğraf çekmek için geldiği Ayasofya’da muazzam bir güzelliğe şahit olduk pic.twitter.com/9YSFAmMVHg — Ulemâ Meclisi (@ulema_meclisi) August 23, 2020

وقبل نحو شهر، أقيمت في آيا صوفيا بإسطنبول أول صلاة جمعة منذ 86 عاما، بعدما أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما بفتحه للصلاة، بناء على قرار مجلس الدولة الذي حكم بإلغاء تحويله من مسجد إلى متحف عام 1934.

وقبل يومين، أصدر أردوغان مرسوما جديدًا يقضي بإعادة فتح جامع كاريا بمدينة إسطنبول للصلاة، بعد أن ظل يستخدم كمتحف ومستودع طيلة 75 عاما.

ودخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ إثر نشره صباح يوم الجمعة الماضي، في الصحيفة الرسمية للجمهورية التركية.