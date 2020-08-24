بآيات من سورة القمر.. مطربة أمريكية تبدع في محاكاة المنشاوي (فيديو)

وقرأت جينيفر بداية من الآية الحادية عشرة من سورة القمر "ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر"، وحتى ختام السورة بقوله تعالى "إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر".

وعلقت المطربة الأمريكية (30 عامًا) على الفيديو بالقول "ها هو المنتج النهائي لتلاوة المنشاوي التي كنت أعمل عليها خلال جلسات تدريبي التي تابعتموها".

وتابعت "كما ترون، الأمر استغرق مني حوالي 22 ساعة فقط لتعلمها، ثم ربما 6 ساعات أخرى أو نحو ذلك من المراجعة للوصول إلى هذا النقطة".

وأوضحت جينيفر "قراءتي ليست مثالية بنسبة 100٪ حتى الآن، لكنني قررت المشاركة على أي حال لأنني مستعدة للانتقال إلى تلاوة أخرى".

واختمت بالقول "نرجو أن نتقن (تلاواتنا والتجويد) قدر الإمكان ونكافئ كل جهودنا وننال الثواب.. آمين".

وقبل سنوات، أعلنت جنيفير إسلامها، وهي متزوجة من مطرب مغربي ولها ابنة منه.

وخطفت جينفر الأنظار بصوتها العذب وأذهلت لجنة الحكام والحضور في أحد برامج اكتشاف المواهب عام 2013، ثم اختفت فترة عن الأنظار قبل أن تظهر وتفاجئ الجميع بإعلان إسلامها.