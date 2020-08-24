البث الحي
منوعات

بآيات من سورة القمر.. مطربة أمريكية تبدع في محاكاة المنشاوي (فيديو)

المطربة الأمريكية جينيفر غراوت تتلو آيات من سورة القمر
المطربة الأمريكية جينيفر غراوت تتلو آيات من سورة القمر
24/8/2020

وقرأت جينيفر بداية من الآية الحادية عشرة من سورة القمر "ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر"، وحتى ختام السورة بقوله تعالى "إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر".

وعلقت المطربة الأمريكية (30 عامًا) على الفيديو بالقول "ها هو المنتج النهائي لتلاوة المنشاوي التي كنت أعمل عليها خلال جلسات تدريبي التي تابعتموها".

وتابعت "كما ترون، الأمر استغرق مني حوالي 22 ساعة فقط لتعلمها، ثم ربما 6 ساعات أخرى أو نحو ذلك من المراجعة للوصول إلى هذا النقطة".

وأوضحت جينيفر "قراءتي ليست مثالية بنسبة 100٪ حتى الآن، لكنني قررت المشاركة على أي حال لأنني مستعدة للانتقال إلى تلاوة أخرى".

واختمت بالقول "نرجو أن نتقن (تلاواتنا والتجويد) قدر الإمكان ونكافئ كل جهودنا وننال الثواب.. آمين".

وقبل سنوات، أعلنت جنيفير إسلامها، وهي متزوجة من مطرب مغربي ولها ابنة منه.

وخطفت جينفر الأنظار بصوتها العذب وأذهلت لجنة الحكام والحضور في أحد برامج اكتشاف المواهب عام 2013، ثم اختفت فترة عن الأنظار قبل أن تظهر وتفاجئ الجميع بإعلان إسلامها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من منوعات

طقوس غامضة رغبة في الإنجاب.. اغتصاب وقتل طفلة والتهام كبدها

مسؤول في الشرطة: إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق (أرشيفية)

دراسة تحذر من أضرار بالغة الخطورة للمضادات الحيوية.. ما هي؟

دراسة تحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال (أرشيف ـ رويترز)

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها
الأكثر قراءة

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)