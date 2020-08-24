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العثور على عملات من الذهب الخالص تعود للعصر العباسي

كنز نادر عبارة عن عملات ذهبية يقدر عمرها بنحو 1100 عام، وتعود للعصر العباسي
كنز نادر عبارة عن عملات ذهبية يقدر عمرها بنحو 1100 عام، وتعود للعصر العباسي
24/8/2020

وقالت هيئة البث الرسمية إنه تم العثور على 424 عملة ذهبية في مدينة "يفنه" (وسط)، بحالة جيدة، تعود للعصر العباسي.

العثور على عملات ذهبية تعود للعصر العباسي

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن العثور على الكنز جرى خلال أعمال حفر وتنقيب قامت بها سلطة الآثار في المنطقة تمهيدا لإقامة حي سكني.

ونقلت الصحيفة عن "روبرت كول" خبير العملات في سلطة الآثار قوله: "من النادر جدا العثور على عملات مدفونة من العصر العباسي وخاصة عملات ذهبية خلال أعمال حفر بإسرائيل".

وأوضح أن العملات المكتشفة تعود لنهاية القرن التاسع الميلادي، وهي من الذهب الخالص عيار 24 قيراط، ويقدر وزنها بـ 845 غراما.

وأضاف "على سبيل المثال، كان يمكن بمثل هذا المبلغ شراء منزل فاخر في أحد الأحياء الراقية بالفسطاط، عاصمة مصر الغنية في تلك الأيام".

وتابع الخبير الإسرائيلي: "في تلك الفترة كانت المنطقة جزءا من الخلافة العباسية القوية، التي امتدت من بلاد فارس شرقا إلى شمال أفريقيا غربا وكان مقر حكمها في بغداد بالعراق".

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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