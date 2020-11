شاهد: جدال على متن طائرة يتحول لعراك بالأيدي بين مسافرتين

وذكرت صحيفة "شارلوت أوبزرفر" المحلية، أن المشاجرة وقعت صباح يوم الإثنين الماضي، بعد أن رفضت مسافرة ارتداء قناع الوجه على متن رحلة متجهة من لاس فيغاس إلى شارلوت بولاية نورث كارولاينا.

ووثق أحد ركاب الطائرة الواقعة في فيديو نُشر على تويتر، مصحوبًا بتعليق كُتب فيه "لا شيء يضاهي نادي القتال الصباحي مع اشتعال الأعصاب"، وحظي المقطع بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

Nothing like a morning Fight Club as tempers flared on @AmericanAir LAS-CLT flight today….So much for social distancing! #AAFightClub @thefatjack pic.twitter.com/NN9lj8enbf

— Caryn Ross (@SuperSassyMama) August 17, 2020