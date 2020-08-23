شاهد: جدال على متن طائرة يتحول لعراك بالأيدي بين مسافرتين

وذكرت صحيفة "شارلوت أوبزرفر" المحلية، أن المشاجرة وقعت صباح يوم الإثنين الماضي، بعد أن رفضت مسافرة ارتداء قناع الوجه على متن رحلة متجهة من لاس فيغاس إلى شارلوت بولاية نورث كارولاينا.

ووثق أحد ركاب الطائرة الواقعة في فيديو نُشر على تويتر، مصحوبًا بتعليق كُتب فيه "لا شيء يضاهي نادي القتال الصباحي مع اشتعال الأعصاب"، وحظي المقطع بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

Nothing like a morning Fight Club as tempers flared on @AmericanAir LAS-CLT flight today….So much for social distancing! #AAFightClub @thefatjack pic.twitter.com/NN9lj8enbf — Caryn Ross (@SuperSassyMama) August 17, 2020

وفي وقت لاحق، أكد متحدث باسم شركة الطيران، في بيان "أن مسافرة على متن الرحلة 1665 رفضتِ الامتثال لسياستنا الإلزامية لتغطية الوجه بعد صعوده على متن الطائرة قبل المغادرة"، وفقًا لمحطة التلفزيون المحلية WSOC-TV.

ثم طُلب من المسافرة مغادرة الطائرة، مما أدى إلى مشادة مع ركاب آخرين، وتطور الأمر إلى عراك بين امرأتين يمكن رؤيتهما في الفيديو وهما تتبادلان اللكمات ثم تسقطان في صف من المقاعد، بينما يشاهد ركاب الطائرة الواقعة في حالة من الذهول.

وأضافت الشركة أنها طلبت تطبيق القانون لحل المشكلة. وقالت الشركة في بيان إنها "بدأت مطالبة المسافرين بارتداء غطاء للوجه أثناء صعودهم على متن الطائرات اعتبارًا من 11 مايو/آيار".

وتابعت "لقد عززنا منذ ذلك الحين سياستنا لطلب ارتداء أغطية الوجه في المطارات وعلى متن الطائرة، وأعلنا في يونيو/حزيران أننا قد نمنع السفر في المستقبل للعملاء الذين يرفضون ارتداء غطاء الوجه طوال مدة هذا الإشعار".

وذكرت محطة WSOC-TV أن الراكبة ممنوعة حاليًا من السفر، بينما تحقق شركة الطيران في الأمر.