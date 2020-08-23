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بطلا العالم في الملاكمة "تايسون" و"جاك" يصليان في مقهى أمريكي (فيديو)

المصارعون الثلاثة يصلون في أحد المقاهي بالولايات المتحدة
المصارعون الثلاثة يصلون في أحد المقاهي بالولايات المتحدة
23/8/2020

وكتب جاك، قائلاً "أُصلي جنبًا إلى جنب مع أخوي المسلميْن، مايك تايسون وعامر عبدالله.. الحمد لله". وتفاعل مغردون مع المقطع المنشور، وعبروا عن فرحتهم من المشهد، إلى جانب دعاء آخرين لهم.

وولد جاك لأب غامبي وأم سويدية، ونشأ على دين أبيه الإسلام ولا يزال ملتزمًا به حتى يومنا هذا، ويقيم جاك الآن في لاس فيغاس بولاية نيفادا جنوب غربي الولايات المتحدة.

أما الملاكم الأمريكي مايك تايسون الملقب بالرجل الحديدي، فقد أعلن إسلامه، من قبل بعد دخوله السجن في إحدى القضايا، حيث وجد في خلوة السجن فرصة لمراجعة حياته حتى قرر اعتناق الإسلام ليعلن إسلامه ويسمى نفسه "مالك".

أما عامر عبدالله المحسيري بطل العالم للكيك بوكسنغ، فهو من أصل أردني، وعُرف في أمريكا بوضع صوت الآذان ومقاطع لآيات من القرآن الكريم أثناء دخوله أرض المباراة.

وهو الأمر الذي يجعل الجمهور يصمت احتراما وتقديرا لنداء الإسلام ولصوت الذكر الحكيم، وفق تصريحات سابقة له.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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