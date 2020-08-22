البث الحي
منوعات

خصوصية واستمتاع بالطبيعة.. حمّامات شفافة في حدائق طوكيو (فيديو)

22/8/2020

لكن وبمجرد دخول الشخص إلى الداخل فإن الزجاج الذكي الملون لهذه الحمّامات المبتكرة يصبح قاتما، في وضعية الاستخدام.
الفكرة الجديدة في الحمامات الشفافة في منطقة شيبويا، من تصميم  شركة"Shigeru Ban Architects" وهي شركة معمارية حائزة على جائزة "بريتزكر".
ويتيح المرحاض للمستخدم إمكانية الاستمتاع بالمنظر خارجا من خلال الزجاج دون حاجته إلى القلق بشأن خصوصيته.

ويسمح للناس في الخارج برؤية داخله ولكن، بمجرد دخول المرحاض وقفل الباب، تصبح الجدران داكنة لحماية خصوصية الأفراد.
وتوجد هذه المراحيض في خمسة مواقع حاليا في حي شيبويا بالعاصمة  اليابانية كجزء من مشروع مراحيض طوكيو الذي تنفذه جمعية "نيبون".
وتهدف المراحيض التي سيتم بناؤها في حدائق بـ17 نقطة من منطقة شيبويا، أحد المراكز التجارية في طوكيو، إلى توفير النظافة وتغيير نظرة الناس حول المراحيض العامة.
وقالت الجمعية في بيان إن الهدف من هذه المراحيض هو معرفة إذا ما كان المرحاض نظيفا قبل استعماله، ومتاحا للاستخدام.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

طقوس غامضة رغبة في الإنجاب.. اغتصاب وقتل طفلة والتهام كبدها

مسؤول في الشرطة: إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق (أرشيفية)

دراسة تحذر من أضرار بالغة الخطورة للمضادات الحيوية.. ما هي؟

دراسة تحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال (أرشيف ـ رويترز)

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها
الأكثر قراءة

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)