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منوعات|السودان

فيديو لتحرش جماعي بمغنية يثير استياء السودانيين

المغنية السودانية عشة الجبل
المغنية السودانية عشة الجبل
21/8/2020

ويظهر مقطع الفيديو تحرش العشرات من الشباب بالمغنية "عشة الجبل"، ما اضطر أحد الحضور لإطلاق النار في الهواء لتفريقهم.

وعبّر سودانيون على مواقع التواصل عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب المغنية، مطالبين بسن قوانين رادعة لمنع تكرار هذه الظاهرة ولمحاسبة المتحرشين، كما حذر ناشطون من ظاهرة التحرش الجماعي والتي قد تتكرر بصورة كبيرة في المناسبات العامة في حال مرور هذه الحادثة من دون محاسبة.

بينما رأت بعض الناشطات النسويات أن هذه الحادثة تظهر مدى تسلط مفهوم الذكورية في البلاد والتي تسعى إلى الهيمنة على المرأة ومحاولة فرض السيطرة عليها وسلبها حريتها عبر استخدام الاعتداء الجنسي سلاحا لنشر الذعر وخلق بيئة تشعر فيها بعدم الأمان، على حد تعبيرهم.

المصدر : خدمة سند
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