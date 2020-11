على طريقة النينجا.. سرقة خزينة من متحف في اليابان

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الخزنة التي كانت موضوعة فيها إيرادات متحف النينجا في إيغا-ريو سرقت ليل الأحد ليلاً، مشيرة إلى أن جهاز الإنذار انطلق خلال تنفيذ العملية.

ووصلت الشرطة إلى الموقع بعد دقائق فلاحظت أن الخزنة اختفت وأن اللصوص دخلوا بعد خلع باب مدخل المتحف بواسطة أداة حديدية هي عبارة عن مخل، بحسب وكالة "كيودو".

Ninja museum located in central Japan says safe containing cash totaling over $9,400 stolen from its office#忍者https://t.co/0U0dJrQ0Ow

