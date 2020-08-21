على طريقة النينجا.. سرقة خزينة من متحف في اليابان

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الخزنة التي كانت موضوعة فيها إيرادات متحف النينجا في إيغا-ريو سرقت ليل الأحد ليلاً، مشيرة إلى أن جهاز الإنذار انطلق خلال تنفيذ العملية.

ووصلت الشرطة إلى الموقع بعد دقائق فلاحظت أن الخزنة اختفت وأن اللصوص دخلوا بعد خلع باب مدخل المتحف بواسطة أداة حديدية هي عبارة عن مخل، بحسب وكالة "كيودو".

Ninja museum located in central Japan says safe containing cash totaling over $9,400 stolen from its office#忍者https://t.co/0U0dJrQ0Ow — Kyodo News | Japan (@kyodo_english) August 20, 2020

وكانت الخزنة التي تزن نحو 150 كيلوغراماً تحوي إيرادات تذاكر الدخول التي بيعت خلال عطلة الأسبوع، أي نحو 1100 تذكرة، وفق ما ذكرت صحيفة "أساهي".

ويحظى متحف إيغا الواقع على بعد نحو 350 كيلومتراً جنوب غربي طوكيو بشعبية كبيرة، إذ يتيح لمرتاديه زيارة بيت تقليدي لمحاربي النينجا.

كما تتيح للزوار، اكتشاف تقنيات النينجا السريّة، وحضور العروض أو محاولة استخدام الـ"شوريكن" وهي السلاح المعدني التقليدي لهؤلاء المحاربين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعتي النينجا الأشهر في اليابان كانتا تنتميان إلى إيغا، وإلى مدينة كوكا في مقاطعة شيغا المجاورة.