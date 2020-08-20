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حفرة عملاقة تبتلع 21 سيارة في لحظات (فيديو)

لقطة توثق لحظة ابتلاع حفرة ضخمة للمركبات والأشجار على الطريق
لقطة توثق لحظة ابتلاع حفرة ضخمة للمركبات والأشجار على الطريق
20/8/2020

وأظهرت لقطات بثتها قناة (CCTV) الصينية الرسمية، ووسائل إعلام أخرى، لحظة انهيار الطريق محدثًا حفرة عملاقة ابتلعت المركبات والأشجار التي كانت على الساحة قرب أحد المراكز التجارية.

وتم رفع 15 سيارة ولم يبلغ عن وقوع إصابات، حسبما قال التلفزيون الصيني، بينما ذكرت تقارير أنه يجري التحقيق في القضية لكشف الملابسات ومعرفة الأسباب.

وتعرضت مقاطعة سيتشوان، التي يتدفق من خلالها نهر اليانغتسي، إلى موجة جديدة من الأمطار الغزيرة ورفعت الاستجابة الطارئة إلى الحد الأقصى يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية
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