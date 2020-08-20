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"الراقصة الطائرة".. فتاة معلّقة من شعرها تثير الجدل في مصر (فيديو)

الراقصة الطائرة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل المصرية
الراقصة الطائرة أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل المصرية
20/8/2020

وكان انتشر قبل أيام، فيديو للفتاة وهي ترتدي ملابس "كاجوال" وترقص بطريقة غريبة وهي معلقة من شعرها في الهواء، وتتدلى من سقف خيمة لتحلق فوق رؤوس المدعوين في حفل زفاف شعبي.

وبحسب صحف ووسائل إعلام مصرية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الفتاة وتبين أنها تبلغ من العمر 19 عامًا، وتقيم بمحافظة كفر الشيخ، كما تبين أنها تعمل بالفرقة الاستعراضية الخاصة بجدها لوالدتها المقيم في محافظة الدقهلية شمالي مصر.

https://twitter.com/vMicr/status/1295542703959277569?ref_src=twsrc%5Etfw

وقالت الفتاة خلال التحقيقات إنها مدربة على تلك الاستعراضات وتقوم بممارستها منذ سنوات في فرقة جدها، وإنها معتادة على القيام بتلك الاستعراضات في الأفراح الشعبية.

وتبين أن الفرقة ليست لديها تراخيص أو تصاريح من الجهات المختصة، لمزاولة تلك المهنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وفق مواقع إخبارية محلية.

ولم توضح التحقيقات متى وأين صور الفيديو المتداول للفتاة على منصات التواصل، لكنها بينت اعتماد الفرقة على الخداع البصري في أداء تلك الاستعراضات، ما يجعلها تبدو وكأنها معلقة من شعرها على خلاف الواقع.

وكانت الفتاة أشعلت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل، بدءًا من هيئتها، إذ أنها لا ترتدي ملابس الراقصات المعروفة في الأفراح، مرورًا بحركاتها الغريبة وغير المعتادة، وانتهاء بالخداع البصري كونها ظهرت معلّقة في الهواء من شعرها.

وبعد تشكيك البعض في كون الفتاة، مراهقة عمرها أقل من 18، قال المجلس القومي للطفولة إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه حالتها إذا ثبت ذلك، موضحًا أن الواقعة تعتبر انتهاكًا لحقوق الطفل وإساءة وتشهيرًا بطفلة على مواقع التواصل وتعريض حياتها للخطر.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام مصرية
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