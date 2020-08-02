البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

"أنا حامل من العريس".. امرأة تقتحم حفل زفاف وتصدم الجميع (فيديو)

لقطة من فيديو حفل الزفاف الذي انتشر كالبرق على منصات التواصل الأمريكية
لقطة من فيديو حفل الزفاف الذي انتشر كالبرق على منصات التواصل الأمريكية
2/8/2020

وحصد مقطع الفيديو الذي نُشر على تطبيق "تيك توك"، نحو مليوني مشاهدة خلال يومين، ويظهر اقتحام المرأة حفلَ الزفاف الذي أقيم في الهواء الطلق، لتصيح وتصدم المعازيم بأنها عشيقة العريس وأنها حامل منه.

وظهر العروسان في الفيديو واقفين أمام القس وهو يقرأ نذور الزواج، ويحيط بهما عدد من المدعوين، وفجأة ظهرت المرأة وهي تصرخ متهمة العريس أنه يتظاهر بعدم معرفتها، وتسأله "هل ذهبت اليوم لتلقي العلاج النفسي"؟

@danielleondemand

Pregnant ??side chick crashes wedding ##foryoupage ##drama ##wedding ##sidechick

♬ original sound – danielleondemand

وظلت تصيح "أنتوني، أعلم أنك تسمعني، أنت تتصرف كأنك لا تعرفني"، وأخبرت الجميع بأنها حامل منه، بينما بدا عدم اكتراث العروسين لها واضحًا، بل إنهما لم يلتفتا إليها من الأساس وأتما مراسم الزواج.

ولكن ابنة العروس انفعلت غاضبة بشكل مفاجئ، وصرخت في وجه المرأة وقذفتها بباقة الورود التي تحملها لمحاولتها إفساد زفاف والدتها، وطردتها من الحفل قبل أن يمنعها بعض الحاضرين، من الاشتباك معها.

وأصيب الحضور ورواد مواقع التواصل بالصدمة من الواقعة، لكن أصدقاء العروسين كشفوا أن العشيقة كانت معروفة للعروس، وهذا هو السبب في عدم صدمة العروس عندما اقتحمت المرأة الحفل.

@danielleondemand

Ring the alarmI been through this too longBut I’ll be damned if I see another chick on your arm! …??s/o to tonefromyoutube go subscribe #f#yp

♬ original sound – danielleondemand 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية
المزيد من منوعات

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

طقوس غامضة رغبة في الإنجاب.. اغتصاب وقتل طفلة والتهام كبدها

مسؤول في الشرطة: إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق (أرشيفية)

دراسة تحذر من أضرار بالغة الخطورة للمضادات الحيوية.. ما هي؟

دراسة تحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال (أرشيف ـ رويترز)

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)