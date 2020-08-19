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متناسيا البروتوكول.. رئيس البرتغال يقفز في المياه لإنقاذ فتاتين (فيديو)

رئيس البرتغال ينقذ فتاتين من الغرق
رئيس البرتغال ينقذ فتاتين من الغرق
19/8/2020

وكان الرئيس البرتغالي يتحدث إلى الصحفيين، السبت، حيث كان قد بدأ للتو عطلة لمدة أسبوع، وأثناء حديثه حول تأثير فيروس كورونا على قطاع السياحة في البلاد، وقع الحادث أمام الجميع.

وفي الوقت الذي تابع فيه الصحفيون الحادث، قفز الرئيس البرتغالي في الماء متناسيًا البروتوكول، وسبح نحو الفتاتين اللتين كانتا تصارعان الأمواج في البحر، لنجدتهما هو ورجل آخر على دراجة مائية، وتمكنا من إعادتهما إلى الشاطئ سالمتين.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس للصحفيين، إن الشابتين كانتا قد انجرفتا بفعل قوة التيارات المائية الغربية القادمة من الشاطئ المجاور للخليج، وقال "لقد انقلبا، ابتلعا الكثير من الماء ولم يكونا قادرين على العودة إلى القارب ولا السباحة".

ونصح قائلًا "في المستقبل عليهما توخي الحذر لأنهما على الرغم من امتلاكهما سترات النجاة لم تعرفا كيف تسبحان جيدً".

ويمضي الرئيس البرتغالي حاليًا إجازة في منطقة ألغارفي في مسعى منه لتشجيع السياحة التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد والتي تأثرت كثيرًا بسبب تفشي وباء كورونا.

ومعروف عن الرئيس البرتغالي ببساطته وعدم رسميته عند التعامل مع الجمهور، وكثيراً ما يُرى على مدار العام في الشواطئ والأماكن العامة في جميع أنحاء البلاد، وتبادل التحية والحديث مع المواطنين.

والشهر الماضي، ظهر الرئيس على أحد الشواطئ العامة في البرتغال بلا حراسة أو مرافقين، مرتديًا الكمامة والشورت وحاملًا معه حذاءه وأغراضه، بينما تبادل التحية مع بعض المواطنين وصافحهم بمرفقه تجنبًا للعدوى بفيروس كورونا.

وآنذاك، حقق المقطع الذي نشره مراسل شبكة "بي بي سي" أكثر من مليوني ونصف مليون مشاهدة.

ومنذ ظهور فيروس كورونا، سجلت البرتغال 54.448 ألف حالة إصابة مؤكدة، توفي منهم 1.784، وتعافى 39.936، بينما تخطت الإصابات عالميًا حاجز الـ 22 مليون حالة توفي منهم 777 ألفًا وتعافى أكثر من 14 مليونًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل
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