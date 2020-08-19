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"أرطغرل" يحقق أمنية ثلاثة أطفال من باكستان

مشهد من مسلسل قيامة أرطغرل
مشهد من مسلسل قيامة أرطغرل
19/8/2020

والتقى دوزيطان بالطفل سهيل عمر (17 عاما)، والطفلتين فيزا خودا باكش (14 عاما)، وسيدرا خان (15 عاما)، من خلال فعالية افتراضية، تعاون على تنظيمها فرعا مؤسسة تحقيق أمنية العالمية، في تركيا وباكستان، وتم نشرها عبر فيسبوك.

وقال دوزيطان، خلال اللقاء، " أشعر بسعادة غامرة جراء محبتكم لي، لقد كان دوري في المسلسل صعبا جدا لكنه ممتع في الوقت ذاته، شكرا لكم وأتمنى أن نلتقي في الواقع يوما ما".

كما تقدم النجم التركي بجزيل الشكر لمؤسسة تحقيق أمنية Make a wish، وكافة متابعي الفعالية.

وقدم منظمو الفعالية للنجم التركي سيفا مكتوب عليه كلمة التوحيد، استلمها نيابة عنه القنصل التركي في كراتشي، تولغا أوتشاك.

وبتعليمات من رئيس وزراء باكستان عمران خان، بدأ التلفزيون الرسمي (PTV) في شهر رمضان الفائت بعرض مسلسل أرطغرل مترجما إلى اللغة الأوردية، حيث حظي بإقبال كبير للغاية.

ومسلسل قيامة أرطغرل الذي بدأ عرضه عام 2014 على شاشة القناة الرسمية التركية TRT1، اختتم مسيرته الموسم الماضي بعد عرض الحلقة 150.

وإلى جانب تصدّره نسب المشاهدات داخل تركيا خلال مواسم عرضه، حظي المسلسل بمتابعة واسعة لدى 71 دولة تم تصديره إليها، أبرزها الولايات المتحدة، وباكستان، وألبانيا، وبعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُعرض المسلسل حاليا لدى بلدان مختلفة مدبلجا إلى 25 لغة مختلفة، أبرزها العربية، والإنجليزية والأوردية.

وتدور أحداث مسلسل قيامة أرطغرل في القرن الـ 13 الميلادي، حيث يعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م).

وتستمر السلسلة التاريخية في الموسم الحالي مع مسلسل المؤسس عثمان والذي يتناول حياة مؤسس الدولة العثمانية وهو أحد أبناء أرطغرل.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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