سمع الأذان فأجاب.. مصري توفي ساجدا وهو يصلي على الطريق (فيديو)

والفقيد يدعى الحاج "عبد الموجود عفيفي أبو الدهب" وهو من أهالي شارع سلامة في مدينة السعادة بمنطقة شبرا الخيمة الواقعة في نطاق القاهرة الكبرى.

وبحسب متداولي الواقعة، فإن الحاج عبد الموجود ركن إلى جانب أحد الطرق ملبيًا نداء الصلاة فور سماعه الأذان، ليلقى ربه ساجداً بين يديه، وكان مرتديًا جلبابه الأبيض وبجواره الحذاء الخاص به.

وأظهر مقطع على ما يبدو أنهما اثنان من المسعفين وصلا مع سيارة الإسعاف بعد العثور على الرجل ميتًا، لنقل جثمانه بعد التأكد من هويته، بينما ظهر شخص ثالث يبدو من زيه أنه شرطي، وهو يتفحص الأمر.

وكانت عائلة أبو الدهب أعلنت يوم 15 من الشهر الجاري، اختفاء الحاج عبد الموجود وبدأت عملية البحث عنه ونشرت تدوينات عدة على منصات التواصل مرفقة بصوره ورقم هاتف للتواصل لمن يجده، قبل أن يتم العثور عليه ميتًا بهذه الوضعية.

بعدها أعلن نجله مجدي أبو الدهب وفاة والده أبنه بكلمات مؤثرة مرفقًا منشوراته بصورة له معه وفيديو العثور على والده المتوفى في وضعية السجود، معقبًا "ماذا بينك وبين الله لتقضي فرضه قبل أن يقضي الله أمره".

وحظي الفيديو المتداول بتعاطف وإشادة واسعين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا نهاية الرجل بهذه الهيئة دليلًا على صلاحه وحسن خاتمته وشغفه لتلبية نداء الصلاة ولقاء الله بمجرد سماعه الأذان.