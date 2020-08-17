تركيا تزود الأسواق العالمية بروبوت قاتل للفيروسات (فيديو)

وقال شامل أوزدن الشريك المؤسس لشركة ميلفوز روبوتيك، (Milvus Robotics ) المصنعة للروبوت SEIT-UV، إنه يتم التركيز في هذه الآونة على روبوت التطهير باعتباره مجالًا جديدًا يستخدم التكنولوجيا لمواجهة التطورات التي تشهدها البلاد مع انتشار وباء كورونا.

وأشار أوزدن إلى أن الروبوت تم إنتاجه وتطويره بالكامل بإمكانات محلية تمامًا.

وتابع: 85% من مكونات الروبوت محلية الصنع، كما أن له وثيقة إنتاج محلية، وتمت جميع الاختبارات على برمجيات الروبوت ومعداته وعلى تكامل بيانات الأشعة فوق البنفسجية وكفاءتها وفعاليتها عن طريق إمكانات ووسائل محلية.

وبحسب أوزدن فإن التطهير بالأشعة فوق البنفسجية من التطبيقات التي تتسع رقعة انتشارها، ويمكن تحديد مسافة التأثير بفضل هذا الروبوت.

فعالية التطهير لا تختلف من مكان لآخر

وعن مميزات الروبوت، قال أوزدن: أثناء التطهير بالأشعة فوق البنفسجية سيظهر الروبوت مدى فعالية التطهير من خلال المسافة بين الإنسان وبين مصدر الأشعة، وكذلك حسب الفترة التي يتعرض فيها للأشعة.

وبفضل هذا الروبوت، فنحن بصدد تطوير عملية بعيدة تمامًا عن الإنسان نظرًا لضرر هذه الأشعة البالغ عليه، والميزة الرئيسية لهذا الروبوت هي أنه يمكنه تسليط الأشعة عند نقاط محددة، كما يمكنه باستمرار الحفاظ على المسافة الفعالة واللازم مراعاتها داخل غرفة ما أو أي مكان مغلق، لذا فأنت تضمن درجة التطهير الفعالة نفسها في كل موضع يتحرك فيه الروبوت.

وذكر أوزدن أن الروبوت يستخدم داخل البلاد وخارجها، كما أنه يحظى باهتمام كبير وتابع: لدينا مبيعات كبيرة من الروبوت في الداخل والخارج، ويحظى الروبوت بطلبات عديدة من الخارج، وقمنا بالفعل بتصديره إلى العديد من الدول، منها أذربيجان وإيطاليا وكندا، وتزداد الطلبات من الدول الأخرى.

ويضمن الروبوت، وفق المتحدث، تطهيرًا فعالًا، وقد تم اعتماده من قبل معامل الاختبار المعتمدة، ومعمل الاختبار التابع لوزارة الصحة، وكذلك من قبل عملائنا في الخارج من خلال تجربتهم له.

الاستخدام على نطاق واسع

أوزدن، أشار إلى أن الروبوت يتمتع بإمكانية استخدامه على نطاق واسع وبشكل أساسي في المستشفيات، لأنها الأكثر تعرضًا لانتشار مسببات الأمراض، كما أنها أماكن ذات احتمالية أكبر لنقل العدوى، كما يمكن استخدامه في التطهير الفعال للعديد من الأماكن الأخرى التي يصعب استخدام المواد الكيميائية فيها أو لا ينبغي استخدامها في تطهيرها مثل الفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمحال التجارية.