لكمات الانتقام.. أسترالي ينقض على قرش مفترس هاجم زوجته

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية أن "شانتل دويل (35 عاما) تعرضت لهجوم من قرش أبيض كبير طوله بين مترين و3 عندما كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج في الشاطئ ما أصابها بجروح خطرة في ساقها اليمنى".

ونقلت الصحيفة عن ستيفن بيرس المدير التنفيذي لسيرف لايف سايفينغ، وهي شبكة للمنقذين على الشواطئ في الولاية، قوله إن "زوج دويل قفز عن لوح تزلجه على القرش".

وأضاف "هذا الرجل جدف بيديه بسرعة وقفز عن لوحه على القرش وضربه لإجباره على تركها ثم ساعدها للعودة إلى الشاطئ.. عمل بطولي حقا".

وقدم مارة ومسعفين إسعافات أولية لدويل على الشاطئ ثم جرى نقلها لمستشفى وحالتها حاليا مستقرة، بحسب المصدر نفسه.

