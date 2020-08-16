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زوجة أردوغان تستقبل نجم بوليوود عامر خان (فيديو وصور)

16/8/2020

وجرى اللقاء بطلب من نجم بوليوود، حيث أطلع عقيلة الرئيس التركي على أبرز "مشاريع المسؤوليات الاجتماعية" التي يشرف عليها.

وهنأت أمينة أردوغان، خان على شجاعته في بحث المشاكل الاجتماعية ببلاده من خلال أفلامه.

وذكر عامر خان (55 عامًا) قصة دخوله لعالم السينما بتأثير من والدته المسلمة.

وتبادل الجانبان النقاط المشتركة بين المجتمعين التركي والهندي، والتركيبة الأسرية المتشابهة في البلدين.

عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان أثناء استقبالها نجم بوليوود عامر خان (الأناضول)

 

ويزور نجم السينما الهندية، تركيا لإتمام تصوير الفيلم، الذي توقف تصويره في الهند إثر تفشي كورونا.

وقرر عامر خان نقل أعمال التصوير إلى تركيا، بعد أن أتيحت له الفرصة خلال زيارة أجراها سابقًا لمعاينة البنية التحتية الفنية والإمكانيات المتقدمة لتركيا في مجال السينما.

ومن المخطط أن تبدأ عمليات التصوير في أكتوبر/تشرين الأول لتستمر نحو 40 يومًا.

يذكر أن الفيلم الجديد هو نسخة هندية من الفيلم الأمريكي "فورست غامب Forrest Gump" عن رائعة توم هانكس الذي تم إنتاجه عام 1994 في الولايات المتحدة.

(الأناضول)

 

ويشغل فيلم "فورست غامب" الأمريكي، المرتبة رقم 12 ضمن قائمة "آي إم دي بي" لأفضل 250 فيلما في تاريخ السينما بحسب اختيار الجمهور.

أما عن رصيده من الجوائز فيأتي على رأسها: ست جوائز أوسكار وثلاث جوائز غولدن غلوب، بالإضافة إلى جائزة بافتا، مما يرفع سقف المنافسة بين عامر خان وتوم هانكس.

وكان عامر خان مفاجأة بوليود الكبيرة عندما ظهر في فيلمه الأول "من كارثة إلى كارثة" وحقق نجاحا باهرا، وصار ذلك النّجم المعروف الذي حاز على محبة وإعجاب الجميع ومن كل الفئات العُمْرية، وإلى جانب التمثيل احترف خان الإخراج والإنتاج أيضًا.

 

 

 

 

الصور من وكالة الأناضول

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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