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بصوت وأداء رائعين.. طفل كفيف يتلو القرآن في عزاء والده (فيديو)

لقطة لطفل كفيف يتلو القرآن في عزاء والده بصوت ندي
لقطة لطفل كفيف يتلو القرآن في عزاء والده بصوت ندي
16/8/2020

وتلا الطفل آيات من سورة "القيامة" وهي سورة مكية، من المفصل، آياتها 40، وترتيبها في المصحف 75، في الجزء التاسع والعشرين.

وقرأ الطفل عشر آيات من أول السورة، حيث قال تعالى "لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، بَلْ يُرِيدُ الإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتلاوة الطفل العذبة، وترحموا على أبيه الذي علمه القرآن قبل أن يلقى ربه ليترك من بعده "ولدا صالحا يدعو له"، واعتبروا أن هذا الطفل هو "المبصر الحقيقي" بنور الله.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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