ألماني يهرول عاريا وراء خنزير سرق حاسوبه(صور)

وأظهرت لقطات تلفزيونية الرجل وهو يهرول خلف حقيبته في شاطئ مليء بالعراة

وتمتنع الجزيرة مباشر عن نشر الفيديو الأصلي للواقعة لاحتوائه على صور عارية.

والتقطت صور للرجل العاري وهو يحاول اللحاق بأنثى خنزير برية يرافقها صغيران لها، على ضفاف بحيرة تويفلسي في برلين التي يرتادها المستحمون من عراة وغيرهم.

وقد أمسكت أنثى الخنزير في شدقها بحقيبة صفراء تحوي الحاسوب المحمول لكنها تركتها قبل أن تفر إلى حرج مجاور.

Boar that stole German nudist's laptop may be culled #jakpost https://t.co/YSnPD9hjo9

— The Jakarta Post (@jakpost) August 15, 2020