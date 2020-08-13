البث الحي
منوعات|الهند

لص بنوك يقتل نفسه بالخطأ أثناء تنفيذه عملية سطو (فيديو)

لقطة رصدتها كاميرات المراقبة للص قبيل وفاته أثناء تنفيذه عملية السطو
لقطة رصدتها كاميرات المراقبة للص قبيل وفاته أثناء تنفيذه عملية السطو
13/8/2020

وعثرت السلطات الهندية على جثة سارق البنوك في وقت سابق من الأسبوع الجاري، داخل البنك الواقع في تشيناي، عاصمة ولاية تاميل ناندو الهندية.

ووفقًا للشرطة المحلية، فإن اللص الذي لم يتم الكشف عن هويته، لجأ إلى استخدام قاطع كهربائي خلال اقتحامه للبنك في ساعة متأخرة من الليل، واستخدم الأداة ذاتها في فتح خزينة البنك.

وقبل أن يتمكن السارق من الاستيلاء على محتويات الخزينة والفرار بها، قام بتشغيل القاطع الكهربائي مرة أخرى عن طريق الخطأ، الأمر الذي أسفر عن تعرضه للإصابة القاتلة في عنقه.

وتعتقد السلطات أن اللص قد تعثر في أحد الأسلاك وسط الظلام أثناء تنفيذه عملية السطو، الأمر الذي تسبب في تشغيله الأداة بلا قصد عن طريق الخطأ.

وقال مسؤول الشرطة "كما كان الظلام، اللص لم يدرك حركته في الفضاء الضيق وسحب السلك الذي أدار القاطع وقطع رقبته"، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

وكان فريق أمن البنك قد رصد وجود اللص عبر كاميرات المراقبة، وقام بتنبيه مدير الفرع "براشانت شارما" بشأن عملية السطو الجارية.

وعند وصول "شارما" إلى البنك، وجد اللص غارقًا في بركة دماء، فأبلغ الشرطة على الفور. وتنتظر الشرطة تعرّف عائلة السارق على جثته رسميًا قبل كشف هويته للعامة.

لقطة من كاميرات المراقبة لعملية السطو
المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
المزيد من منوعات

طقوس غامضة رغبة في الإنجاب.. اغتصاب وقتل طفلة والتهام كبدها

مسؤول في الشرطة: إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق (أرشيفية)

دراسة تحذر من أضرار بالغة الخطورة للمضادات الحيوية.. ما هي؟

دراسة تحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال (أرشيف ـ رويترز)

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها
الأكثر قراءة

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)