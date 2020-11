اكتشاف مجرة "شبيهة" بدرب التبانة تبعد 12 مليار سنة ضوئية

ووفق بيان للمرصد الأوربي الجنوبي، الذي شارك في هذا الاكتشاف، فإن هذه المجرة، التي سميت "أس بي تي 0418-47" بعيدة جدا لدرجة أن ضوءها احتاج أكثر من 12 مليار سنة ليصل إلى الأرض، ويراها العلماء كما كانت حين كان عمر الكون 1.4 مليار سنة أي 10 في المئة فقط من عمره الحالي.

A distant Milky Way look-alike? Find out its story from this short video.#ESOCastLight #BiteSizedAstronomy #4K #UHD https://t.co/7aLMkM5TTn

— ESO (@ESO) August 12, 2020