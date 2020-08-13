البث الحي
منوعات

اكتشاف مجرة "شبيهة" بدرب التبانة تبعد 12 مليار سنة ضوئية

13/8/2020

ووفق بيان للمرصد الأوربي الجنوبي، الذي شارك في هذا الاكتشاف، فإن هذه المجرة، التي سميت "أس بي تي 0418-47" بعيدة جدا لدرجة أن ضوءها احتاج أكثر من 12 مليار سنة ليصل إلى الأرض، ويراها العلماء كما كانت حين كان عمر الكون 1.4 مليار سنة أي 10 في المئة فقط من عمره الحالي.

وفي تلك الحقبة، كانت المجرات لا تزال قيد التشكّل.

وتشبه هذه المجرة الصغرى، المكتشفة بفضل شبكة التلسكوبات الراديوية "ألما" في شمال تشيلي، بدرجة غريبة درب التبانة إذ تتشارك معها كثافة النجوم ذاتها حول مركز المجرة ودوران القرص عينه أيضا.

وشكّل هذا الاكتشاف مفاجأة لعلماء الفلك الذين لم يكونوا يعتقدون بإمكان تكوين مثل هذا الجرم السماوي قبل 12 مليار سنة ضوئية.

وقال المرصد الأوربي الجنوبي "هذه المرة الأولى التي ترصد فيها حوصلة مجرة في بيئة كونية بهذه الحداثة، ما يعطي (أس بي تي0418-47) صفة الشبيه الأبعد عن درب التبانة".

ومن المفاجآت الكبرى أيضا عدم تسجيل أي أثر لاضطرابات أو عدم استقرار في المجرة الصغرى التي تبدو هادئة للغاية، "ما يدفع إلى الاعتقاد بأن هذه البيئة الكونية الفتيّة كانت ربما أقل فوضوية مما نعتقد حتى بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم".

وأوضحت سيمونا فيغيتي من مركز ماكس بلانك الألماني وهي من معدي الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "نيتشر" الأربعاء "ما اكتشفناه مفاجئ للغاية: فرغم تشكيلها نجوما بوتيرة مرتفعة ولكونها مركز مسار مشحون بطاقة عالية، تشكل (أس بي تي 0418-47) قرص المجرة الأفضل تنظيما الذي يكتشف في الكون الحديث النشأة".

المصدر : الفرنسية
المزيد من منوعات

طقوس غامضة رغبة في الإنجاب.. اغتصاب وقتل طفلة والتهام كبدها

مسؤول في الشرطة: إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق (أرشيفية)

دراسة تحذر من أضرار بالغة الخطورة للمضادات الحيوية.. ما هي؟

دراسة تحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال (أرشيف ـ رويترز)

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)

"فولفو" تختبر قوة سياراتها بإسقاطها من ارتفاع 30 مترا (فيديو)

فولفو تختبر قوة سياراتها
الأكثر قراءة

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)