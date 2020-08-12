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لم يصدق نفسه.. شاهد فرحة طفل يزور المسجد الأقصى لأول مرة بعمره

بين ركض وضحك وتأمل بدا الطفل الفلسطيني وكأنه لا يصدق نفسه
بين ركض وضحك وتأمل بدا الطفل الفلسطيني وكأنه لا يصدق نفسه
12/8/2020

ويظهر الطفل الذي يبدو في العاشرة من عمره، وهو يركض متلهفًا في باحات أسوار القدس وصولًا إلى رؤية قبة الصخرة والمصلى.

ويسأل أحدهم الطفل "بتعرف احنا وين؟ نحن داخل أسوار القدس.. رح تشوف اشي حلو كتير، اشي أول مرة بتشوفه بحياتك.. ليرد الطفل بلهفة: قبة الصخرة".

وبدت ردة فعل الطفل، لدى ذهابه لرؤية الأقصى، بالركض والضحك ثم التباطؤ للتأمل وكأنه لا يصدق نفسه.

يُشار إلى أن أهالي الضفة وقطاع غزة، ممنوعون من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، بقرارٍ من الاحتلال الإسرائيلي.

وهناك مئات الآلاف من الأطفال والشبان الفلسطينيين الذين لم يروا القدس في حياتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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