فيديو طريف: مخرج أمريكي يعلم متابعيه التحدث باللهجة السودانية

وذلك عبر معرفة أكثر الكلمات السودانية تداولا عند الحديث باللهجة السودانية حسب ما ذكر.

وعادة ما ينشر بروان مقاطع فيديو يتحدث فيها باللغة العربية أو اللهجة السودانية.

Sudanese Arabic Cheat Sheet 📝😂

اخيرا.. اعملوا نفسكم تتكلموا سوداني pic.twitter.com/Ue2O0PFUkT — Bentley بنتلي (@waldbrown) August 11, 2020

وبراون مخرج أمريكي ولد في دالاس وعاش طفولته في تشاد ومن ثم السودان وقد اشتهر بإجادته المطلقة للهجة السودانية في الكلام لدرجة غير متوقعة.

ويعتبر براون المخرج الأمريكي الوحيد الذي أخرج فيلمين عن السودان حازا على عدد من الجوائز العالمية والمحلية، حيث أنتج فيلماً بعنوان "فيصل حاجي غرب" الذي يُصوّر هجرة أسرة سودانية للإقامة بأمريكا ويحاول من خلاله شرح مشاكل الهجرة ومتاعبها.

وبدأ بنتلي تجربته مع الأفلام السينمائية ذات الطابع الوثائقي بدرجة أكبر، مبكراً منذ بواكير أيامه في تشاد، وقبل أن يذهب لدراسة العلوم السياسية في أتلانتا بالولايات المتحدة ومن ثم العودة شرقا، ليركز جهده في العمل السينمائي.

وكان أول عمل له عن الإيدز وكان ذلك في تشاد، وهناك له فيلم آخر باسم "الدبش جايي ورا" عن هجرة التشاديين إلى ليبيا.