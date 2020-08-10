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منوعات|الولايات المتحدة

"عضة" خفاش مباغتة تفسد تجمعا انتخابيا لمرشحة رئاسية أمريكية

خفاش فواكه يتدلى في حديقة حيوان أوكلاند بكاليفورنيا
خفاش فواكه يتدلى في حديقة حيوان أوكلاند بكاليفورنيا
10/8/2020

وغردت جو وهي بروفيسورة في علم النفس بجامعة كليمسون في ولاية كارولينا الجنوبية، عبر تويتر، قائلة إنها لن تتمكن من حضور التجمع الانتخابي في ولاية لويزيانا لحاجتها إلى التطعيم ضد السعار بعد أن عضها خفاش.

وأضافت أنها ستتلقى لقاح داء كَلب الخفاش، كإجراء وقائي بعد هذا الحادث. ولم تذكر المرشحة الأمريكية أي تفاصيل بشأن كيفية هجوم الخفاش عليها، لكنها تلقت العديد من التفاعلات.

ومن المعروف أن سرعة التطعيم عقب التعرض لعضة خفاش مريض بداء الكلب يمكن أن تمنع من الإصابة بهذا المرض المميت. وداء الكلب مرض فيروسي يصيب الجهاز العصبي للضحية وينتقل عن طريق اللعاب.

وعند تعرض الشخص للعض من قبل حيوان مصاب مثل كلب أو خفاش يدخل الفيروس أعصاب الإنسان ويبدأ بالتحرك باتجاه الدماغ الجهاز العصبي المركزي، وقد يحتاج لأشهر حتى يصل هناك، ولكنه حال وصوله للخلايا الدماغية وبدء ظهور الأعراض فإنه يصبح قاتلا ولا يمكن علاجه.

وتشتمل أعراضه على تشنجات وهلوسة وسلوك عدائي، ولا يجب الانتظار حتى ظهورها لأن ذلك يعني أن وفاة المصاب أصبحت حتمية، ولذلك يجب الحصول على طعوم داء الكلب حال التعرض للعض خاصة إذا لم يمكن الإمساك بالحيوان وفحصه.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وستكون الانتخابات رقم 59 في تاريخ الولايات المتحدة.

والحزب الليبرالي يعد هامشيًا في الولايات المتحدة، مقارنة بالعملاقين الديمقراطي والجمهوري. وفي انتخابات الرئاسة عام 2016، حصد مرشح الحزب الليبرالي 4 ملايين صوت على مستوى البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل
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