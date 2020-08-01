ترمب يعتزم حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة

وبهذا الإجراء، يعزز ترمب الضغط على شركة بايت دانس الصينية التي تملك هذا التطبيق الذي يحظى بشعبية.

وستمثل هذه الخطوة ذروة مخاوف الأمن القومي الأمريكية بشأن سلامة البيانات الشخصية التي يتناولها تيك توك. كما أنها ستمثل ضربة كبيرة لشركة بايت دانس التي أصبحت من بين عدد قليل من التكتلات الصينية العالمية الحقيقة بفضل النجاح التجاري لهذا التطبيق.

وتشتبه واشنطن في إمكان حصول عمليات تجسس عبر التطبيق لحساب الاستخبارات الصينية.

ويحقق تطبيق "تيك توك" رواجا كبيرا لدى المراهقين، خصوصا بفضل فيديوهاته الطريفة المتمحورة بشكل كبير حول الرقص والموسيقى، وتعود ملكيته إلى مجموعة "بايت دانس" الصينية ويقارب عدد مستخدميه مليارا حول العالم.

وجاء إعلان ترمب بعد مفاوضات محمومة جرت يوم الجمعة بين البيت الأبيض وبايت دانس والمشترين المحتملين لتطبيق تيك توك ومن بينهم شركة مايكروسوفت.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق يؤدي إلى تخلي الشركة الصينية عن عمليات التطبيق بالولايات المتحدة. ومن المتوقع استئناف المحادثات خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدر إنه مع امتلاك مايكروسوفت بالفعل شبكة لينكد إن للتواصل الاجتماعي فإنها ستواجه عقبات تنظيمية في الاستحواذ على تيك توك أقل من منافسيها المباشرين بشكل أكبر مثل شركة فيسبوك.

ولكن مصدرا آخر قال إن توقعات تقييم شركة بايت دانس لتطبيق توك توك بأكثر من 50 مليار دولار وإصرارها على الاحتفاظ بحصة أقلية في التطبيق عقد محادثات الصفقة.

ولم يعرف على الفور السلطة التي يملكها ترامب لحظر التطبيق الذي له ما يصل إلى 80 مليون مستخدم نشط شهريا في الولايات المتحدة. ولم يتضح أيضا كيف سيتم فرض تطبيق الحظر وما هي التحديات القانونية التي ستواجه ذلك.

وامتنعت بايت دانس ومايكروسوفت ووزارة الخزانة الأمريكية، التي ترأس اللجنة الحكومية التي تراجع ملكية بايت دانس لتيك توك، عن التعليق.

وقال تيك توك في بيان "على الرغم من عدم تعليقنا على الشائعات أو التكهنات فإننا واثقون من نجاح تيك توك على المدى البعيد".