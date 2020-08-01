البث الحي
منوعات

أبل تخذل عملاءها وتؤجل إصدار "آيفون 12".. ما السبب؟

آبل تصبح أول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية إلى 2 تريليون دولار
آبل تصبح أول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية إلى 2 تريليون دولار
1/8/2020

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت، أن الإعلان المذكور يعني أن الشركة ستخالف عادتها في الاعلان عن جديدها، في سبتمبر/ أيلول من كل عام".

وجاءت هذه الخطوة عقب انتشار شائعات بأن أجهزة آيفون وآيباد الجديدة لن ترى النور قبل أكتوبر المقبل.

ونقل موقع "آبل إنسايدر" عن المسرب المعروف باسم"ihacktu" أن "الشركة ستطلق 4 نماذج جديدة كجزء من تشكيلة آيفون 12".

ومن المتوقع أن تتضمن المجموعة الجديدة هواتف "آيفون 12" أقل سعرا بحجم 4.5 بوصة، و "آيفون 12 بلس" بحجم 6.1 بوصة، و "أيفون 12 برو" بحجم 6.1 بوصة، و "آيفون 12 برو ماكس" بحجم 6.8 بوصة.

وأضاف المسرب أن "النماذج الأربعة تحوي شاشات "OLED"، و تعمل بشبكات الجيل الخامس "5G"، التي تتوفر لأول مرة في هواتف آيفون".

ومن المنتظر أن تتضمن النماذج الأربعة، كاميرات مزدوجة وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت.

وتتميز نسخة "آيفون 12 برو" بكاميرا ثلاثية العدسة، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 غيغابايت.

وبالإضافة إلى "آيفون 12″، ستعلن الشركة عن منتجات أخرى، منها "آيباد برو"، ونسخة جديدة من "أبل ووتش"، بحسب المصدر نفسه.

والخميس، كشفت شركة "كاناليس" المتخصصة في أبحاث الأسواق أن "أبل هي الشركة الوحيدة التي حققت أرباحا، في الربع الثاني من العام الجاري، من بين مصنعي الهواتف حول العالم"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

وتمكنت "أبل" من بيع 45.1 مليون هاتف آيفون منذ بداية العام، بزيادة بلغت 25% مقارنة بالعام الماضي، لتصبح ثالث أكبر شركة عالميا من حيث مبيعات الأجهزة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

طقوس غامضة رغبة في الإنجاب.. اغتصاب وقتل طفلة والتهام كبدها

مسؤول في الشرطة: إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق (أرشيفية)

دراسة تحذر من أضرار بالغة الخطورة للمضادات الحيوية.. ما هي؟

دراسة تحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال (أرشيف ـ رويترز)

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

محاكمة ثلاثة رجال بعد بث "الجزيرة" تقريرا عن اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)