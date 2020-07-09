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منوعات|تونس

لإعادة تجربة الدراسة.. تونسي يتقدم لامتحان الثانوية في عمر 66 سنة (فيديو)

9/7/2020

وأظهر مقطع فيديو، التونسي" الذهبي الجامعي" في المدرسة التي تقدم منها للامتحان، وهو يتحدث عن تجربته والأسباب التي دعته للقيام بتلك المحاولات لبدء الدراسة مرة أخرى في هذا السن.
وبدا الذهبي في الفيديو، متحمسا لخوض التجربة من جديد مؤكدا أن ما عاشه في الدراسة أيام الصغر شجعه دائما على إعادة خوض الامتحانات النهائية وغيرها من التجارب العلمية والعملية.

وقال إنه تحصل على شهادة البكالوريا والشهادة الجامعية وعمل في قطاع التعليم لفترة من الزمن، مشيرا إلى أنه أراد أن يعيش تجارب سابقة عاشها، في السكن الطلابي وفي المدرسة.
وقدم الذهبي (66 عاما) جملة نصائح وللشباب بصفة خاصة بضرورة مواصلة التعلم وخوض التجارب الجديدة، مؤكدا أنه سيواصل في التعلم حتى آخر فرصة تتاح له.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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