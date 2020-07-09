ظهور نادر لـ "التنين البحري" في روسيا وتحذير لسكان موسكو (فيديو)

وأظهر الفيديو المتداول، كيف يتشكل قمع مخروطي في سماء سوداء اللون ويتجه مباشرة إلى داخل البحر بشكل متصل في حركات دورانية، وتحدث هذه الظاهرة بسبب اصطدام الكتل الهوائية.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن الإعصار لم يكن خطيرًا لأنه لم يقترب من الشاطئ أبدًا، كما لا توجد تقارير عن أضرار أو إصابات.

وعلى الرغم من أن مثل هذه الظواهر نادرة إلى حد ما في البلاد، حث مشرف مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية للاتحاد الروسي رومان فيلفاند، سكان موسكو من "عدم الاستخفاف بخطر الأعاصير".

وقبل أيام، تداول ناشطون روس على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة تشكل وتحرك "إعصار" ضخم في إحدى ضواحي موسكو، وظهر في المقطع سحابة كبيرة بدأت بتشكيل زوبعة.

لكن خبيرًا في مجال الطقس، قال إن ما تم تصويره يعرف باسم "السحابة القمعية" وليس إعصارًا، لكنه محاولة لتشكيل إعصار وهو تشكيل سحابي يتشكل خلال المطر التراكمي، ويرتبط بشكل غير مباشر بنشاط العواصف الرعدية.