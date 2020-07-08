معركة طريفة بين الشرطة الأمريكية والأطفال (فيديو)

ويظهر المقطع ضباط شرطة في منطقة "ديكسون" بولاية كاليفورنيا الأمريكية وهم يحاولون التسلل قبل أن يشنوا هجوما على مجموعة من الأطفال في حديقة أحد المنازل باستخدام مسدسات الماء.

وتخطت مشاهدات المقطع 13 مليون مشاهدة.

وتتعرض الشرطة الأمريكية منذ فترة إلى ضغوط وتدقيق، بعد مقتل أمريكي من أصل أفريقي على يد عدد من الضباط مما فجر أعمال عنف استمرت عدة أيام.

وتم نشر عدد من مقاطع الفيديو لحوادث مشابهة مما زاد الضغوط على الشرطة لمحاولة تحسين صورتها لدى الجماهير.