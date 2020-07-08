البث الحي
منوعات

عارضة الأزياء بيلا حديد تهاجم "انستغرام" بسبب صورة "مخالفة"

صورة قديمة تجمع عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية الأصل بيلا حديد ووالدها
صورة قديمة تجمع عارضة الأزياء الأمريكية الفلسطينية الأصل بيلا حديد ووالدها
8/7/2020

وحذف "انستغرام" صورة جواز سفر والدها الأمريكي؛ لثبوت مكان ميلاده في "فلسطين"، وهو ما أثار حفيظة عارضة الأزياء المعروفة عالميًّا.

ونشرت حديد رسالة حذف الصورة معلقة عليها "انستغرام حذف القصة (الاستوري)، الذي نشرت فيه مكان ولادة والدي فلسطين وصورة لجواز سفره الأمريكي".

القصة (ستوري) التي حذفها تطبيق انستغرام من حساب العارضة الأمريكية بيلا حديد

ووجهت سؤالها لإدارة انستغرام: "أي جزء تعتبرونه -في فخري بمكان ولادة أبي- تنمر أو مضايقات أو تعري؟" وأضافت "لن تقدروا على حذف التاريخ بإسكات الناس..".

وختمت حديثها بنشر صورة جواز والدها الأمريكي مرة أخرى متسائلة: هل تريدونه أن يغير مكان ولادته من أجلكم؟

أعادت العارضة الأمريكية من أصل فلسطيني نشر جواز سفر والدها الفلسطيني المولد
المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من منوعات

حريق هائل بسوق في الكويت(فيديو)

فرق الإطفاء عملت على محاصرة الحريق لمنع انتشاره إلى المباني المجاورة (وكالة الأنباء الكويتية)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)