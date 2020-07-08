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الرئيس الفرنسي يتواصل عبر تيك توك.. لماذا؟ (فيديو)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
8/7/2020

وقال الرئيس الفرنسي الذي صور واقفا في حدائق القصر الرئاسي بعد ساعات على صدور نتائج الشهادة الرسمية "في حال حصلتهم على شهادة الثانوية العامة للتو هذه الرسالة موجهة إليكم. تهانينا! لقد أتى ذلك نتيجة لعملكم".

وأضاف في الفيديو القصير "أنتم الجيل الذي نسميه أحيانا جيل عالم ما بعد كورونا. لقد عرفتم سنة خارجة عن المألوف، سنة جائحة وأسابيع طويلة في المنزل حرمتم خلاله من لقاء أصدقائكم ومن الدراسة بشكل طبيعي".

وختم بالقول "جيلكم أمام عالم ينبغي ابتكاره من جديد ليكون أقوى وأكثر تضامنا ومراعاة للبيئة. وأنا سأبذل المستطاع من موقعي لكي تعمل الحكومة على أن يكون العالم أفضل وأن نرجع إلى هذه الأسس المتينة".

المصدر : الفرنسية
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