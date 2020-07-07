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منوعات|الصين

اللحظات الأخيرة لركاب حافلة سقطت في بحيرة بالصين (فيديو)

7/7/2020

وفي التسجيل المصور الذي بثه حساب تلفزيون الصين المركزي على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت الحافلة وهي تتحرك ببطء في الحارة الداخلية في الجانب الذي كانت تسير فيه من الطريق قبل أن تستدير بزاوية قائمة وتقتحم الحاجز الحديدي على الجانب الآخر من الطريق المزدوج المكون من ست حارات وتسقط في المياه.

وقال التلفزيون الصيني إن بعض ركاب الحافلة العامة كانوا طلابا من المقرر أن يؤدوا امتحان الالتحاق بالكلية الوطنية.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن التحقيق جار في سبب الحادث الذي وقع في أنشون بإقليم قويتشو بجنوب غرب الصين.

وقالت صحيفة الشعب اليومية إن هناك طالبا بين القتلى وأربعة طلاب ضمن المصابين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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