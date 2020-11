فتاة تنجو بأعجوبة من سقوط مميت لشجرة عملاقة فوقها (فيديو)

والتقطت "جوانا وولمان" مقطع فيديو لحادث السقوط المفاجئ لشجرة ضخمة بطريق "ساوث إيلينغ" غربي لندن.

وظهرت في الفيديو فتاتان قد اقتربتا من المرور أسفل الشجرة، لولا أن تنبهت إحداهما وأبعدت صديقتها بشكل سريع قبل ثوان من الحادث، حين لاحظت تحرك الشجرة من الأرض.

Here’s the tree at the junction of South Ealing Road and Little Ealing Lane getting blown over this afternoon. Amazing car cam footage by Joanna Wolman.

(Some understandable swearing!) pic.twitter.com/zlFcDFuXWX

