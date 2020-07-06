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شاهد: لحظة ضرب صاعقة برق لحارس مرمى في وسط الملعب

لقطة من الحادث
لقطة من الحادث
6/7/2020

ونشر نادي "زناميا ترودا" الروسي لكرة القدم، على صفحته الرسمية بموقع إنستغرام، مقطع الفيديو الذي يظهر لحظة ضرب الصاعقة للاعب بينما كان وحيدا وسط الملعب، وذلك أثناء تمارين الفريق.

كان حارس المرمى المراهق يتدرب بشكل منفصل عن بقية فريقه، وكان يضع سلسلة معدنية (قلادة) حول عنقه عندما ضربته الصاعقة، فدخل على إثرها في غيبوبة بالإضافة إلى وجود ندبة حول عنقه كما تضررت إحدى رئتيه.

وأظهر الفيديو لحظة انهيار إيفان على الأرض بعد ضرب الصاعقة للقلادة حول عنقه، وهرع المدربون وزملاؤه نحوه، وقام مدربه أنطون باسوف بتدليك القلب والإنعاش من الفم.

وتم نقل اللاعب إلى أحد مستشفيات العاصمة الروسية في حالة حرجة. ويحارب إيفان زابورسكي من أجل البقاء على قيد الحياة بعد الحادث المرعب في أوريخوفو زويفو بالقرب من موسكو.

وقيل إن السماء كانت صافية عندما ضرب البرق إيفان خلال جلسة تدريب نهاية الأسبوع، وقالت شقيقته كارينا متعجبة "لم تكن هناك غيوم فوق الملعب قبل وأثناء جلسة التدريب، لم يكن هناك ما يشير إلى وجود مشكلة."

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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