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لهذا السبب.. عروس تستنجد بالشرطة في يوم زفافها (فيديو)

الشرطة أوقف عقد القران في اللحظات الأخيرة
الشرطة أوقف عقد القران في اللحظات الأخيرة
5/7/2020

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداولته وسائل الإعلام التركية، عروس عشرينية، تبكي بسبب إجبار أهلها لها على زيجة لا ترغب بها.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن العروس وتدعى جيلان بياز قايا (22 عاما) كانت في مجلس عقد قرانها في ولاية أضنة، واستنجدت بالشرطة طالبة المساعدة العاجلة.

وقامت الفتاة بمغادرة قاعة مراسم حفل الزفاف واستنجدت بالشرطة لإنقاذها، وظهرت وهي تتحدث في هاتفها وتبكي في حين وصلت الشرطة بعدها وأوقفت مراسم عقد القران في اللحظات الأخيرة.

وأوضح الفيديو وجود رجل أمن اصطحب الفتاة إلى سيارة الشرطة، وبعدها تدخلت سيدة أخرى يبدو أنها والدتها، وسط تجمع من بعض المدعوين، قبل أن تغادر الفتاة المكان في سيارة الشرطة.

وكشفت الفتاة أن أبويها أجبراها على الزواج من رجل اختارته العائلة دون رضاها، مشيرة إلى محاولات إقناع أهلها بالعدول عن القرار لكنهم أصروا على رأيهم، مما دفعها إلى اللجوء للشرطة.

ويمنع القانون التركي زواج القاصرات ويعاقب عليه بالسجن من 6 أشهر لسنتين، أما إذا أُجبرت الفتاة على الزواج فقد تصل العقوبة للسجن 16 عاما، ويشترط القانون المدني التركي على الشباب والفتيات الراغبين في الزواج أن يكونوا قد أتموا الـ17 من العمر مع تصريح دقيق بموافقتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية
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