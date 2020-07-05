بعد 43 يوما من إصابتها.. وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا

وكانت الممثلة الراحلة أصيبت بالفيروس نهاية مايو/ أيار الماضي، وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية.

وكتبت ابنتها أميرة مختار على حسابها بفيسبوك اليوم الأحد "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله"، كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا نعت فيه الفنانة الراحلة.

ولدت رجاء الجداوي في السادس من سبتمبر/أيلول 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الممثلة والراقصة تحية كاريوكا التي جسدت دورها لاحقا في مسلسل "السندريلا" للمخرج سمير سيف.

بدأت مشوارها في الفن بالتوازي مع مجال عروض الأزياء وكان أول أفلامها "دعاء الكروان" للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق.

قدمت أفلام "إشاعة حب، وثمن الغربة، وأيام في الحلال، وبريق عينيك، وعاد لينتقم، والوحل، والبيه البواب، وتيمور وشفيقة، والثلاثة يشتغلونها، وكركر، ومراتي وزوجتي، ومن 30 سنة".

جمعتها علاقة فنية قوية بالممثل الكوميدي عادل إمام وشاركت في الكثير من أعماله مثل فيلم "حنفي الأبهة" ومسلسلي "أحلام الفتى الطائر وعوالم خفية" ومسرحيتي "الواد سيد الشغال والزعيم".

من أبرز مسلسلاتها التلفزيونية: هند والدكتور نعمان، وأوان الورد، وتامر وشوقية، ونونة المأذونة، وعائلة الحاج متولي، وشربات لوز، ويوميات زوجة مفروسة أوي، وفي غمضة عين، ولعبة النسيان، الذي كان آخر عمل عرض لها في شهر رمضان الماضي.

صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي أثناء تلقيها العلاج من فيروس كورونا (مواقع التواصل)

كانت لها تجارب في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني. تزوجت من حارس مرمى النادي الاسماعيلي لكرة القدم الراحل حسن مختار ولها منه ابنة وحيدة.

وفور إعلان وفاتها، تصدر اسم الفنانة الراحلة منصات التواصل الاجتماعي في مصر، ضمن قائمة الأعلى تفاعلًا، ونعاها عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والجمهور.

البقاء لله في الجميلة رجاء الجداوي ، ادعولها pic.twitter.com/Z8fjodu0i4 — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) July 5, 2020

إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان. — Amr Diab (@amrdiab) July 5, 2020

إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اسكن #رجاء_الجداوى الفردوس الاعلي وثبتها عند السؤال..( اميره ) أعلم ان مثلك لا توصى ولكني أحببت تذكيركِ اصبري حبيبتي ان الله تعالى قال ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) .. جعلت يا الله لها القبول في الارض …. فجعل لها عندك مغفره ورحمه 🤲 — Hanan Turk (@HanannTurk) July 5, 2020

إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنانه رجاء الجداوي في ذمه الله pic.twitter.com/pGRDa6FEWE — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 5, 2020

كانت سيدة راقية وفنانة كبيرة #رجاء_الجداوي الى رحمة الله pic.twitter.com/s99XCCTAtr — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) July 5, 2020

وداعًا الفنانة القديرة #رجاء_الجداوي

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/SoFDDPM2sL — Wael Elebrashy (@WaelElebrashy) July 5, 2020

رحم الله الفنانه القديره #رجاء_الجداوى فقد كانت مثال مشرّف للفن والهم ذويها الصبر وانا لله وانا اليه راجعون.. — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) July 5, 2020

الله اغفر لها وارحمها يارب #رجاء_الجداوى في ذمه الله 🙏🏻💔 ربي إنا نحبها فيك ف ارحمها 🙏🏻 #ادعوا_لها pic.twitter.com/c8veBaLRf2 — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) July 5, 2020

وداعاً رجاء الجداوي… الموت كان أسرع وصراعك كان قاسي كتير. الراحة لنفسك الطاهرة والعزاء لكل محبينك وأنا منن أكيد.

رجاء الجداوي شمس من شموس السينما والتمثيل بمصر والعالم العربي كلو ❤️ pic.twitter.com/SWVybJN8Jr — Elissa (@elissakh) July 5, 2020

دعواتكم للفنانة #رجاء_الجداوي أفضت إلى ما قدمت، الله يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها ويدخلها الفردوس ويرحمنا جميعًا برحمته التي وسعت كل شيء، آمين فآمين عزائنا لأسرتها الكريمة ومحبيها 💔 ولا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/Q54cvvZLsH — Loay Alshareef لؤي الشريف (@lalshareef) July 5, 2020