أكبر طالب.. نجا من الحرب العالمية الثانية والوباء وتخرج في سن 96 (فيديو)

والتحق باترنو بالدراسة قبل عامين في سنه ـ94 وأنهى متطلبات الدراسة، لكن جائحة كورونا، اضطرته لإكمال المقررات عبر الإنترنت.

نشأ باتيرنو، في أسرة فقيرة في صقلية، وعلى الرغم من حبه للدراسة، لم يكن قادرًا على الذهاب إلى الجامعة عندما كان شابا، وخدم في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية من سن 20 وأصبح عاملا في السكك الحديدية.

وبعد ثلاث سنوات من الدراسة الصارمة ووباء عالمي في وقت لاحق، تخرج أخيرًا يوم الأربعاء (29 من يوليو/تموز) ليصبح أكبر خريج جامعي في إيطاليا، وحصل على تصفيق حار من زملائه الطلاب والمعلمين والأسرة.

جوزيبي باترنو و.. فرحة التخرج وسط الأسرة

الخريج المجتهد

وعلى الرغم من كونه أكبر من زملائه في الفصل بأكثر من 70 عامًا ، فقد تمكن من تحقيق "درجة مع مرتبة الشرف العليا" وهي أعلى علامة في الفصل.

وكان باتيرنو يبتسم ابتسامة عريضة، مع قناع معلق من عنقه، حيث وضع رئيس الجامعة إكليل الغار التقليدي الممنوح للطلاب الإيطاليين على رأسه.

وقال عندما سئل عن شعور التخرج في سن أكبر من معظم الناس في العالم "أنا شخص عادي، مثل كثيرين آخرين، من حيث العمر تجاوزت كل الآخرين ولكني أكملت دراستي بسبب الرغبة في ذلك".

إكليل الغار ودرجة الشرف الأولى

آلة كاتبة موثوقة

وعلى عكس بقية الطلاب وهم في العشرينيات من العمر، استخدم جوزيبي آلة كاتبة موثوقة للدراسة، وتعلم الطريقة القديمة -من الكتب – وليس من غوغل والتي لا تحتاج أبدًا إلى استخدام "عذر عدم وجود اتصال بالإنترنت المراوغ أو بطارية فارغة".

وعلى الرغم من تبسطه، كان زملاء دراسته الأصغر سنا يرهبونه، وفي الوقت نفسه يعجبون باجتهاد ومثابرته، يقول أحدهم، ويبلغ من العمر 22 عاما "أكثر ما أعجبني فيه رغبته في الدراسة، وعدم الاستسلام للعمر".