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منوعات|بريطانيا

أسرة بريطانية تفاجأ بوجود مهاجرين أفريقيين في سيارتها.. وانتقادات لردود أفعالهم (فيديو)

31/7/2020

وبدا الذهول واضحا على الأسرة التي كانت في إجازة وفوجئت بوجود شخصين مجهولين في السيارة بدلا من الأمتعة.
وأظهر مقطع فيديو، أفراد الأسرة وهم مصدومون من وجود شخصين في صندوق موضوع على سطح السيارة، فيما بدت امرأة خائفة وهي تتمتم بكلمات.
وقام رجل آخر، كان يبدو في حالة غضب بالحديث مع الشخصين وطلب منهم وهو يصرخ، تفتيش جيوبهما، فيما أخذ بقية أفراد الأسرة يجمعون أشياء كانت مبعثرة على الأرض.

وعلق مغردون على الأمر، وقال أحدهم" هؤلاء هم أطباء المستقبل والمحامون والعلماء من أفريقيا" فيما كتب آخر  "الهجرة الجماعية الكبرى! العولمة رائعة! والتعددية الثقافية مذهلة".
غير أن مغردا آخر يدعى -فيك هولترمان-  رأى أن أصحاب السيارة هم المخطئون وكتب" من الواضح أن أصحاب السيارة عنصريون".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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