شاهد: طفل نام في إناء ماء من شدة الحر يحصد تعاطف الجميع

وبسبب ارتفاع درجات الحرارة في العراق وانقطاع التيار الكهربائي، لجأ طفل صغير من محافظة ميسان جنوبي البلاد إلى الجلوس داخل إناء بلاستيكي به ماء وغالبه النعاس هناك.

وأظهر مقطع فيديو الصغير وهو يغالب النعاس تحت صنبور الماء وداخل الإناء البلاستيكي، ولما فتح عينيه على صوت أهله نظر ناحيتهم وابتسم ببراءة طفولية.

طفل من ميسان يوميين مانايم هو واهله بسبب الكهرباء وهايه النتيجه pic.twitter.com/7EgypAhwo2 — المياحي #ثورة_تشرين (@0_0Karbalaei) July 29, 2020

تعاطف مع طفل "الطشت"

نال الطفل الصغير تعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد انتشار فيديو نومه في الإناء الذي يسمى في العراق بـ"الطشت".

وطالب مغردون بتوفير الكهرباء للسكان رأفة بحال الأطفال الصغار وكبار السن والمرضى.

وتوجه آخرون بإلقاء اللوم على الحكومة والمسؤولين على حدوث مثل هذا المشهد.

وقال علي المياحي "طفل من ميسان يومين ما نايم هو وأهله بسبب الكهرباء وها هي النتيجة".

وغرد المدون والإعلامي فراس السراي "وقال هذا الطفل سيقاضيكم ويقاضيكم ويقاضيكم يوم لا ينفع الندم".