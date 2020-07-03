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منوعات|مصر

مصر: هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب منشور على فيسبوك.. ما القصة؟

الممثلة ومقدمة البرامج المصرية إسعاد يونس
الممثلة ومقدمة البرامج المصرية إسعاد يونس
3/7/2020

وقال ناشطون ومدونون، إن تدوينة إسعاد تضمنت إساءات للفقراء والمزارعين، ومن ملامح البسطاء، مؤكدين إن ما قالته غير مقبول ويعبر عن نظرتها الدونية للطبقة الفقيرة في المجتمع المصري.

واعتبر ناشطون أن التدوينة ترسخ العنصرية بين الأفراد وأنها فقيرة الإبداع والفكر حتى وإن كانت كناية عن آراء سياسية.

وطالب مدونون إسعاد بحذف المنشور، والاعتذار عما ورد فيه ووجهوا لها نقدا غاضبا. واضطرت بالفعل إلى حذف المنشور بعد حملة الهجوم.

والمنشور عبارة عن مقال سابق لإسعاد يونس في جريدة المصري اليوم في سبتمبر/ أيلول 2013، وأعادت الكاتبة نشره على صفحتها بموقع فيسبوك، تزامنا مع الذكرى السابعة للانقلاب العسكري الذي أطاح فيه الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي.

وقامت يونس في المقال بعمل إسقاط يقارن بين جماعة الإخوان المسلمين وفقيرات الريف المصري اللاتي يعملن خادمات في المنازل، ويصف المقال محاولات تمدين وتعليم الخادمة الفقيرة التي كانت تعمل في منزل والدتها من دون جدوى، وعن رائحتها المنفرة وعدم نظافتها وتناولها الطعام بشراهة، حتى ينتهي الأمر بطرد الخادمة.

 

ايه كمية القرف والتنمر والسخرية من الفقر والفقراء واشكالهم واحوالهم دي كل ده في الاخر علشان تطبل ل 30 سونيا !!!

Posted by Wael Abbas on Thursday, 2 July 2020

شو كمية التنمر والاستهزاء على الفقراء اللي هي كاتباه؟؟ لا والأخير بعد م وضحت كويس نظرتها للفقراء طلعت بدها…

Posted by Rasha Yahya Dahbour on Thursday, 2 July 2020

بصراحة كم من التنمر والجهل غريب. أبسط إعتذار هو حذف القصة الساذجة جدا. وإبقي هاتيلك مستشار إعلامي تعدي العك ده عليه قبل ما تنشريه

Posted by Mohamed Ismail on Thursday, 2 July 2020

كمية قرف ودناءة من أول كام شطر مقدرتش أكمل قراءة اهي دي لها مريدين بالهبل وشايفينها مثال الملائكية

Posted by Taha Mohmmed on Thursday, 2 July 2020

من أسوء ما قرأت على الإطلاق حاجة فى منتهى الدنائة والقسوة #مجاري_الفنانين

Posted by Warda Elsayed on Thursday, 2 July 2020

كمية تشبيهات وتنمر وسخرية تدل على إن جواكي شخص غير سوي .. فعلا الكلام بيفضح اللي في القلب وعلى العموم مبروك عليكي ٣٠…

Posted by ‎هبة سعيد‎ on Thursday, 2 July 2020

صاحبة الانحطاط الأخلاقي تنمر مباشر تجاه أغلب أهالي المصريين البسطاء وحقارة في استرسال القصة وتشبيه بني ادمة بتشبيهات…

Posted by Mohamed Zaki on Thursday, 2 July 2020

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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