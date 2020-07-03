بعد الحجر المنزلي.. 10 نصائح لإنقاص الوزن الزائد

ومع عودة الحياة لطبيعتها، وفق ظروف وشروط ومتطلبات صحية، بدأت رحلة البحث عن فقدان الوزن الزائد، واستعادة اللياقة البدنية.

ومن أجل خسارة هذه الأوزان الزائدة قدم الطبيب التركي من أصل فلسطيني رامي أيوب أوغلو، عشر نصائح لتسهيل عملية فقدان الوزن الزائد بعد الحجر المنزلي.

ويقول أيوب أوغلو، إن الجلوس في المنزل والعمل منه لفترة طويلة بسبب جائحة كورنا، سبب شعورا بالملل أدى بدوره إلى زيادة تناول المعجنات والحلويات وغيرها من الأطعمة.

ويضيف أيوب أوغلو، أن ذلك أسفر عن زيادة وزن الجسم لدى الكثيرين، مما جعلهم يبحثون عن طرق سليمة من أجل إنقاص الوزن.

إرادة

وينصح أيوب أوغلو الأشخاص الذين زاد وزنهم بأن تكون لديهم إرادة، وأن يتخذوا القرار بالتصميم على اتباع نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن.

ويضيف أن اكتساب الشخص ثقافة النظام الغذائي الصحي تجعله مستعدا نفسيا.

ويردف أيوب أوغلو، أنه عند البدء باتباع النظام الغذائي يجب على الشخص أن يمنح نفسه الوقت للانسجام مع ذلك، مشيرا إلى أنه من الممكن حدوث اختراقات في النظام، فمثلا يرى الشخص الحلويات ويستسلم لها.

ويتابع هنا يجب أن يعلم الشخص أنه يمكن الاستمرار من حيث توقف في النظام الغذائي الذي اتبعه، مشددا على أن الشيء المهم هو أن يكون مصمما على الاستمرار.

الحركة أسلوب للحياة

وينصح أيوب أوغلو من يريدون إنقاص أوزانهم بالنوم الجيد والمريح، وأن تكون ساعات النوم على الأقل ست ساعات في اليوم الواحد.

ويضيف يجب عليهم كذلك جعل الحركة، والنشاط أسلوب حياتهم الجديدة.

ويلفت أيوب أوغلو، إلى أن أكثر الأخطاء التي نرتكبها عند إنقاص الوزن البحث عن مغذيات استثنائية كشاي الأعشاب، وعلاجات التخسيس.

ويضيف أن ما يجب على الباحث عن إنقاص الوزن فعله هو اتباع التغذية الصحية والحركة، وجعل ذلك عادة وأسلوبا متبعا في الحياة.

أهمية الأطعمة الليفية

ويحذر أيوب أوغلو، من تناول الأطعمة الخالية من الألياف كالوجبات السريعة، لافتا إلى أنها تسبب انتفاخات في البطن، وإمساكا، وتدهّن الكبد.

ولاستهلاك السعرات الحرارية والشعور بالراحة النفسية ينصح أيوب أوغلو بزيادة الحركة، واتباع نظام غذائي مناسب.

وبالنسبة إلى الباحثين عن إنقاص الوزن وغيرهم، يشدد أيوب أوغلو، على أهمية الأطعمة التي تحتوي على الألياف، مشيرا إلى أنها تعمل على راحة الجهاز الهضمي.

ويوضح أنه مع تناول تلك الأغذية فإن الشعور بالشبع يستمر لفترة طويلة، وبذلك يمتنع الإنسان عن البحث عن الطعام الذي يتسبب في الحصول على سعرات حرارية زائدة عن الحد الطبيعي.

ويبين أيوب أوغلو، أن الأغذية التي تحتوي على ألياف مناسبة هي العدس، والتفاح، والبازلاء، والقرنبيط الأخضر (بروكلي)، وجوز الهند، وفول الصويا، والعنب، والحبوب الكاملة، وخبز الجاودر، وخبز القمح.

الأطعمة التي تحتوي على الألياف، تعمل على راحة الجهاز الهضمي (رويترز)

توفير أغذية صحية

وينصح أيوب أوغلو الباحثين عن إنقاص الوزن بضرورة توفير الأغذية الصحية المناسبة في منازلهم، بحيث تتلاءم مع النظام الصحي الغذائي.

ويضيف أنه يمكن الحصول بتلك الأغذية على نتائج إيجابية لإنقاص الوزن، بينما يزيد عدم توفرها من الميول تجاه الوجبات السريعة وبالتالي زيادة الوزن.

ويلفت أيوب أوغلو، إلى ضرورة تناول الطعام ببطء، والابتعاد عن المشروبات السكرية.

ويقول إن عدم اتباع ذلك يعد من أهم الأسباب الرئيسة للسمنة، بل ويؤدي لأمراض مزمنة خطيرة لاحتوائها على نسبة عالية من السكر تتسبب في اختلال نسبة سكر الدم، والجوع خلال وقت قصير.

ممارسة الرياضة

ويختتم أيوب أوغلو نصائحه للباحثين عن إنقاص الوزن بالتشديد على ضرورة ممارسة الرياضة.

ومن ضمن التمارين الرياضية التي ينصح بممارستها في المنزل جلوس القرفصاء، وحركة الرفع (الضغط).

كما يشير أيوب أوغلو، إلى حركة الاندفاع، ووضعية اللوح، وحركة الانسدال، لافتا إلى أنها حركات سهلة يمكن التعرف عليها عبر الفيديوهات المنتشرة.