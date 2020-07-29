البث الحي
منوعات|الصين

لحظة انهيار جسر بمن فوقه من المارة.. فيديو يحبس الأنفاس

الرصيف انهار فجأة بمن عليه
الرصيف انهار فجأة بمن عليه
29/7/2020

ووصفت الصحيفة المشهد بالقول "لحظات توقِف القلب!"، وقالت إن الحادثة وقعت في مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

وكان اثنان من المارة يسيران على رصيف جانبي بأحد الكباري المعلقة، وفجأة، انهار جانب الجسر بهذا الرصيف ليسقط من عليه عدة أقدام تحت كومة من الركام.

وقالت الصحيفة إنه "لحسن الحظ، نجا الشخصان اللذان سقطا خلال الحادثة. فقط أصيبا بجروح طفيفة".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من منوعات

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

طقوس غامضة رغبة في الإنجاب.. اغتصاب وقتل طفلة والتهام كبدها

مسؤول في الشرطة: إنها حالة مروعة تظهر أن الخرافة والجهل لا يزالان سائدين في هذه المناطق (أرشيفية)

دراسة تحذر من أضرار بالغة الخطورة للمضادات الحيوية.. ما هي؟

دراسة تحذر من خطورة المضادات الحيوية على الأطفال (أرشيف ـ رويترز)

زينة.. أول شرطية في نيوزيلندا ترتدي الحجاب كجزء من زيها الرسمي

زينة أول شرطية نيوزلاندية ترتدي حجابا عليه شعار الشرطة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

محاكمة ثلاثة رجال بعد بث "الجزيرة" تقريرا عن اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)