لحظة انهيار جسر بمن فوقه من المارة.. فيديو يحبس الأنفاس

ووصفت الصحيفة المشهد بالقول "لحظات توقِف القلب!"، وقالت إن الحادثة وقعت في مدينة تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

Heart-stopping moment! Sidewalk collapsed when two passengers were passing by and plunged several feet into the debris in SW China's Chongqing. Luckily, the two passengers are only slightly injured. pic.twitter.com/Hk15VcfZIe

— People's Daily, China (@PDChina) July 28, 2020