باحثون: المتشائمون يموتون أبكر والشعور بالتفاؤل لا يطيل العمر

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الباحثين خلصوا إلى أن من لديهم توقعات سلبية بشأن الحاضر أو المستقبل يموتون أبكر بعامين مقارنة بالأشخاص العاديين.

وقال الباحثون إن ما يثير الدهشة مع ذلك إنه وجد أن الشعور بالتفاؤل لا يطيل العمر.

وقال الفريق البحثي من معهد بيرجهوفر للبحث الطبي في بريسبان بأستراليا إنه يعتقد أن المتشائمين لا يعتنون بأنفسهم بصورة جيدة، مما يؤدي لتدهور حالتهم الصحية في وقت مبكر عن الآخرين.

وفحص الفريق البحثي من أجل الدراسة، التي نُشرت في دورية ناتشر، استبيانا شمل 3000 مشارك تتراوح أعمارهم ما بين 50 عاما وأكثر.

Pessimistic outlook linked to lower life expectancy, researchers find – ABC News ⁦@QIMRBerghofer⁩ https://t.co/ZTq4wxl5KN — Gail Burke (@gnb28) July 28, 2020

توجّه الحياة

كان الاستبيان ضمن اختبار "توجه الحياة" الذي يرصد صحة الأستراليين في الفترة ما بين 1993 و 1995 والمعلومات اللاحقة التي أتيحت حتى نهاية عام 2009.

وتم تقييم المشاركين وفقا لمقياس التفاؤل-التشاؤم، الذي يعتمد على مدى موافقتهم أو معارضتهم للمواقف المتفائلة و المتشائمة.

وتوصلت الدراسة إلى أن المتشائمين يموتون أبكر، وأنه من المرجح أن يموتوا بسبب أمراض قلبية وأسباب أخرى ليس ضمنها السرطان.

وقال رئيس الفريق البحثي جون ويتفيلد" الأشخاص المتشائمون ربما لا يعتنون بأنفسهم وصحتهم، ربما يعتقدون أنه لا توجد فائدة من اتباع النصائح بشأن النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة".

وأضاف" هناك دلائل على أن الشعور بالتفاؤل أو التشاؤم يمكن أن يكون له تأثير على المخ و الكيمياء الحيوية للدم وربما يسبب التهاب جدار الشرايين".