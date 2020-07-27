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عروسان أجنبيان يخلدان زفافهما بصور تذكارية في آيا صوفيا (فيديو)

العروسان قدما بملابس الزفاف لاتخاذ الصور أمام مسجد آيا صوفيا
العروسان قدما بملابس الزفاف لاتخاذ الصور أمام مسجد آيا صوفيا
27/7/2020

وبثت وسائل إعلام تركية صورًا للعروسين اللذين قدما من النمسا وألمانيا ويخططان لعقد قرانهما في أكتوبر المقبل.

وظهر العروسان بملابس الزفاف في محيط المسجد، والتقطا الصور التذكارية، وتحدثا لوسائل إعلام تركية عن شعورهما بالسعادة الكبيرة والشرف بتخليد الحدث التاريخي في صور زفافهما.

وفي حديث للصحفيين أمام المسجد، قال سيوبان أواجين إنه قدم من النمسا وخطيبته من ألمانيا، من أجل تخليد هذا الحدث التاريخي في صورة فوتوغرافية بثوب الزفاف.

وقال أواجين: "نشعر بسعادة كبيرة لوجودنا هنا، ولنا شرف كبير أن تكون هذه الزيارة بثياب الزفاف".

وافتتح المسجد للعبادة بأداء صلاة الجمعة الماضية للمرة الأولى منذ عام 1934، تفعيلًا لقرار اتخذته إحدى المحاكم التركية في 10 من يوليو/تموز الجاري.

حيث ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل آيا صوفيا من جامع إلى متحف.

وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 يوليو.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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