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شاهد: لحظة اصطدام أصالة ومذيعة مصرية في الصخور وسط البحر

جنح "الجيت سكي" تجاه الصخور لتسقط وهبة ونصري على الصخور وفي المياه
جنح "الجيت سكي" تجاه الصخور لتسقط وهبة ونصري على الصخور وفي المياه
27/7/2020

وأظهر المقطع تفاصيل الحادث و جنوح الدراجة المائية (الچيت سكي)  تجاه الصخور لتسقط وهبة ونصري على الصخور وفي المياه.

وعلقت وهبة على الفيديو قائلة: "أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير، وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة، أصالة كانت سايقة (الچيت سكي) بسرعة واصطدمنا بالصخور، وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أصاله كانت سايقه(( الچيت سكي)) بسرعه واصطدمنا بالصخور وانا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع، وأصاله رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني انا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك شكراً أصاله انك صممتي تنقذيني وبالفعل انقذتيني بشهامتك ودايماً بتثبتيلي انك جدعه وأصيله وشكراً للولاد اللي انقذوني بالمركب وكانوا ف قمه الأخلاق والجدعنه وشكراً لـ " علي البحار" .. وجدعنتك دي مش غريبه ع أهل اسكندريه الحمدلله ١٠٠ مره ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم ..

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وأضافت "أصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني، أنا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من الميه اللي دخلت جسمي وانا فاقده الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي". 

وحمدت "بسمة" الله على نجاتها من الحادث وشكرت أصالة ومن أنقذها من الشباب قائلة "شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك، شكراً أصاله إنك صممتي تنقذيني.. وشكراً للولاد اللي أنقذوني بالمركب". 

كما ختمت وهبة تعليقها بنصيحة وجهتها لمتابعيها " الحمد لله ١٠٠ مره ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم".

من جهتها طمأنت أصالة جمهورها عبر حسابها في إنستغرام من خلال خاصية القصة المصورة قائلة إنها بخير وأنها معتادة على مثل هذه الحوادث فهي تحب الموتوسيكل المائي (الچيت سكي) والدراجات أيضا، وتلعب مثل الأطفال الصغار وليس كالأمهات.

وتابعت أصالة قائلة "اليوم وقعنا، الوقعة كانت بسيطة بالنسبة إلي، لكن الحمد لله على سلامة بسمة، لأنها فجأة طارت إزاى مش بعرف، ياريت كان حد صورنا من فوق المية كانت واقعة كوميدي".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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