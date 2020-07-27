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منوعات|العراق

شاهد: غليان في بقعة أرض ترابية غربي بغداد.. ما السبب؟

27/7/2020

وبحسب مصور الفيديو فإن الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة التي وصلت إلى 51 درجة مئوية هو السبب وراء هذه الظاهرة.

لكن متخصصين بالطقس علقوا على الفيديو المتداول بالقول إن هذا الحدث لا يدعو للخوف والقلق وقد يكون بسبب كابل كهرباء مدفون تحت الأرض أو نتيجة لتسرب غاز الميثان من أنابيب الصرف الصحي.

وتفاعل عراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو عادّين ارتفاع درجات الحرارة هو السبب وراء الحدث فيما أبدى آخرون تخوفهم من عوامل ارتفاع درجات الحرارة وانعكاساتها.

كما نشرت صفحة "Geological adventurer" على فيسبوك، مقطع فيديو جديد للحظة تبخر الماء في الصحراء نتيجة الرمال التي تكون تحت درجة الحرارة العالية وتوضح جانبا من تبخر المياة في منطقة السيدية في بغداد.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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