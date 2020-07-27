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ثوان غيرت حياته.. ما قصة "الرجل المقنّع" الذي بحث عنه الأمريكيون؟ (فيديو)

بضع ثوان من العزف على آلة البيانو كفيلة بتغيير حياة شاب الشاب جون آرتشر
بضع ثوان من العزف على آلة البيانو كفيلة بتغيير حياة شاب الشاب جون آرتشر
27/7/2020

بدأت قصة جون، وهو طالب هندسة معمارية، عندما دخل أحد المحلات لبيع التحف والأثاث القديم بولاية ماساتشوسِتْس الأمريكية، ليطلب من العاملة بالمحل أن تدعه يعزف على بيانو كان معروضًا بالمكان، فسجلت له فيديو وقامت بمشاركته عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث لقي إعجابا واسعا من قبل روادها.

وكتعبير منه عن الامتنان والإعجاب في الآن ذاته، قرر صاحب المحل إهداء البيانو للشاب العشريني، لكن المشكلة أن عازف البيانو كان يضع قناعا حال دون معرفة هويته، لتبدأ رحلة البحث عن "الرجل المقنع" ليس فقط من قبل رواد مواقع التواصل بل وأيضًا من وسائل إعلام قادها الفضول إلى مشاركة الفيديو أملا في إيجاده.

وانتهت قصة الرجل المقنع، بعدما تلقى رسالة من صديقته تخبره بالأمر، فتمكن من التواصل مع صاحب المحل أخيرا.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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